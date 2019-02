Sosiaalidemokraatit tavoittelee Oulun vaalipiirissä kolmea kansanedustajaa 35 000 äänellä – kampanja polkaistiin käyntiin sunnuntaina Oulussa

Toivottavasti verotetaan eikä tehdä kuten porvari puolueet eli valtion velalla kustannetaan menot. Törkeää oman elintason pönkittämistä velkarahalla jonka maksumieheksi joutuu tulevat sukupolvet. Keskusta ja kokoomus on ollet viimeiset kaksikymmentä vuotta maan johdossa ja tänä aikana Suomen valtionvelka on räjähtynyt hallitsemattomaan kasvuun, itse asiassa se velka on tehty näiden "kyky" puolueiden toimesta. Sipilä ja Orpo ylpeilee että heideän hallituskaudella on laskettu veroja, veron alennukset on kustannettu velalla, yli 4 miljardia uutta velkaa.