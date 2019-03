Sipilä antoi kyytiä SDP:n Rinteen verokannoille: "Älä, Antti hyvä, kiristä yrittäjien verotusta, silloin työllisyysaste tipahtaa"

Nyt kun on kuunnellut Rinnettä, niin on vasta tajunnut miten hyvä hallitus meillä on ollutkaan. Hyvin on saatu talous kuntoon ja heti toiset on ulosmittaamassa tulokset ulos. En voi ymmärtää miten sosialismiin voi kuulua ajatus että vation nimissä toisilta voi ottaa oman edun nimissä kaiken pois? Ihmisten pitäisi osata kantaa itse itsestään vastuuta eikä olettaa muiden kuuluu se tehdä.