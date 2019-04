Sinisen tulevaisuuden pudonnut ministeri Mattila tietää oman tulevaisuutensa tiistaina – "Ei voi jäädä märehtimään eikä tuleen makaamaan"

Sininen tulevaisuus - ei ollut tulevaisuutta. Mattila kääntää katseet äänestäjiin, ja on kyllä oikeassa siinä, että äänestäjät päättää. Mutta syy on kyllä ihan itsessään. Teki niin paljon hallaa hallituksen kanssa, että ihmekö jos ei ääniä tullut. Itse en äänestänyt minkään viimehallituksen istuvaa kansanedustajaa tai uuttakaan edustajaa kolmen koplassa, ministeristä puhumattakaan. On kyllä ollut niin kylmää kyytiä työttmille, pienituloisille ja vähävaraisille, että pakko oli vaihtaa puoluetta ja ihan vaan protestiksi, etteivät mene enää läpi ollenkaan tai ainakaan vaalivoittoon. Siitä piste minulle! Mitään takeitahan ei ole siitä, että mikään muuttuisi, varsinkin jos keskusta tai kokoomus istuu uudessa hallituksessa, mutta saivat ainakin muistutuksen kuolevaisuudestaan. Eiköhän ne pudonneet kuitenkin sillä pikku almueläkkeellä toimeen tule, kun melko monen on tultava toimeen vain murto-osalla siitä, mitä he tulevat saamaan sopeutumisrahaa. Olisi kyllä kohtuullista ollut, että olisivat päässeet nauttimaan näistä samoista eduista ja velvotteista meidän tavallisten työttömien kanssa.