Hyvä on tästä katsoa eteenpäin taas tulevaisuutta, kun viimeinkin saadaan sosialistien johtama hallitus ja pääministeri. Lisäksi on todennäköistä, että myös hyvät kumppanipuolueet eli Vasemmistoliitto ja Vihreät tullee hallitukseen. Hieman päätöksiä jarruttamaan tulee todennäköisesti kokoomus, mutta sille voidaan kaavailla vain vikisijän roolia, kun vihervasemmistolaiset ohjaa laivaa. Tästä on hyvä jatkaa, tästä alkoi tasa-arvoisempi ja inhimillisempi tulevaisuus. Hyvää kevättä siskot ja veljet!