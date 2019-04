Petteri Orpo Oulun vaalitentissä: Hallitus on tehnyt hyvää aluepolitiikkaa – Väyrynen syytti metropolitiikasta: "Yhteiskunta keskittyy rajusti"

Väyrynen on aivan oikeassa,sipilän hallituksen keskittäminen on tutkittu juttu ja pitää paikkansa,ei ole koskaan ennen keskitetty tässä maassa enempää kuin sipilän hallituksen aikana.Jopa sipilän äänestysalueella esim. Oulaisten synnytykset on lopetettu ja raahen leikkaukset loppuvat ja kaikki keskustan ollessa pääministeri puolue ja sosiaali ja terveysministerin salkku on keskustalla saarikolla.Ihmetellä täytyy että miten sipilä luulee kansalaisten voivan äänestää keskustaa tuollaisen politiikan jälkeen.