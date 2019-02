Perussuomalaiset tavoittelee kansanedustajaa Lapista – Jussi Halla-aho uskoo, että puolue saattaa vedota Lapissa Väyrysen kannattajiin

No sen voin kertoa, että täältä on tulossa aivan uusi ääni perussuomalaisille. Olen kotoisin Lapista, vaikkakin nyt asun Oulussa. Nämä Oulun järkyttävät rikokset ovat saaneet minut ajattelemaan turvallisuutta ensimmäisen kerran elämässäni. Kyllä me siitä nyt lähdetään, että rikollisuus torjutaan maamme rajoilla eikä maan sisällä kun se on jo myöhäistä. Suomessa on luonnollista, että me maassa asuvat suomalaiset menemme aivan kaikessa edelle. Nämä nykyiset johtajat ovat sen unohtaneet ja tuntuu, että kaikki muut ajavat meidän suomalaisten ohi Suomessa. Ei niin, ei todellakaan niin.