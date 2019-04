Perussuomalaiset nousi HS:n gallupissa kolmanneksi – SDP:n kannatus kuivui 1,5 prosenttiyksiköllä

Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on kivunnut viidenneltä sijalta kolmanneksi ohi keskustan ja vihreiden. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 15 prosenttia suomalaisista.

SDP on suosituin 19,5 prosentin kannatuksella, toisena on kokoomus 17,5 prosentin kannatuksella. Keskustaa kannattaa tällä hetkellä 14,4 prosenttia vastaajista.

SDP:n kannatus on pienentynyt HS:n edellisestä mittauksesta 1,5 prosenttiyksikköä. SDP:n ja kokoomuksen ero on hivenen kaventunut, sillä kokoomuksen kannatus on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin.

Vihreiden suosio on pienentynyt 14 prosentista 12 prosenttiin ja vasemmistoliiton kasvanut 8,9 prosentista 9,6 prosenttiin. Muiden puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut suurta muutosta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin 3.–7. huhtikuuta. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 2 000:ta ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Perussuomalaisten nousu näkynyt muissakin gallupeissa

HS:n maaliskuussa julkaisemassa gallupissa SDP keräsi 21 prosentin ja kokoomus 18,1 prosentin kannatuksen. Keskustaa kannatti tuolloin 14,3 prosenttia. Vihreitä 14,0 prosenttia ja perussuomalaisia 11,1 prosenttia. Kysely tehtiin 18. 2.–15. 3. Viimeisen viikon haastattelut tehtiin sen jälkeen kun pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus oli eronnut perjantaina 8. maaliskuuta.

Alma Median eilen julkaisemassa mielipidemittauksessa perussuomalaisten kannatus oli 13,4 prosenttia. SDP oli suosituin puolue 19,6 prosentin kannatuksella. PS:n edellä olivat kannatustaan reilun prosenttiyksikön menettänyt kokoomus 17 prosentilla ja sitä puolisen prosenttiyksikköä nostanut keskusta 14,7 prosentilla. Vihreät on viidentenä aivan PS:n kannassa 13,3 prosentin kannatuksella.

Eri tutkimusyhtiöiden tulokset ovat samansuuntaisia, mutta kannatusprosenteissa on eroja. Eroja syntyy muun muassa tutkimusten menetelmävalinnoista.

HS:n käyttämän Kantar TNS:n mittauksissa vertailukohtana ovat vain edelliset kuntavaalit, kun taas Ylen käyttämä Taloustutkimus painottaa vastauksia kuntavaalien sekä edellisten eduskuntavaalien keskiarvolla. Vuoden 2015 eduskuntavaalien tulokseen vertaaminen on keskustalle edullista, sillä puolue oli tuolloin voitokas.

Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa maaliskuun lopulla SDP:n kannatus oli 20,1 prosenttia. Kokoomus oli kiinni toiseksi suurimman puolueen paikassa 15,8 prosentin kannatuksella, mutta perussuomalaiset hengitti kolmossijalla niskaan 15,1 prosentillaan.

Keskusta oli neljäntenä 14,4 prosentilla kannoillaan vihreät, jonka kannatusprosentti oli 13. Ylen Taloustutkimuksella teettämän mittauksen virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.