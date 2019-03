Oulun vaalipiirissä on ehdolla selkeästi enemmän miehiä – vihreistä löytyvät nuorimmat ehdokkaat, Väyrysen tähtiliikkeessä keski-ikä yli 56 vuotta

Oulun vaalipiirissä on 184 kansanedustajaehdokasta, joista 80 on naisia. Vasemmistoliitolla, vihreillä ja kristillisdemokraateilla on ehdokkaana enemmän naisia kuin miehiä, kokoomuksella sukupuolijakautuma menee tasan.

Feministisen puolueella ja Itsenäisyyspuolueella kummallakin molemmat ehdokkaat ovat naisia. Liberaalipuolueen molemmat ehdokkaat ovat miehiä, samoin kuin Liike nyt Oulun yhteislistan kaikki seitsemän ehdokasta.