Näkökulma: Perussuomalaisten ketutusvideo ei ole ensimmäinen – on sitä mielikuvilla tehty aiemminkin politiikkaa

Kustannustehokkain videomainos on se, joka nostattaa niin kovan kohun, ettei mainokselle tarvitse lainkaan ostaa kallista tv-aikaa, kirjoittaa toimittaja Aki Taponen.

Äänestäjien mielikuviin vetoava ja sopivuuden rajoja koetteleva perussuomalaisten Ketutus-video ei ole suinkaan ensimmäinen laatuaan. Hyvässä muistissa on SAK:n vaalivideo vuoden 2007 eduskuntavaalien alta.

Siinä öykkäriyritysjohtajaa näyttelevä Oiva Lohtander pilkkaa herkkupöydän ääressä työntekijöitä, jotka eivät osaa pitää puoliaan eivätkä edes äänestä.

Tarkoituksena oli kehottaa SAK:n jäseniä äänestämään, mutta mainoksesta nousi niin kova kohu, että se hyllytettiin ennen ensimmäistäkään tv-esityskertaa.

Mainosta arvostelivat etenkin kokoomus, keskusta ja Suomen Yrittäjät, mutta se oli liikaa myös joillekin SAK:n jäsenille.

SAK julkisti sen jälkeen uuden mainoksen, jossa irvailtiin hyllyttäjille. Siinä naisen ääni lohduttaa äänestyslipun kanssa itkua vääntävää nuorta juppimiestä kuin pikkulasta:

– No tulipa tästä nyt poru. Älä nyt. Saat äänestää ihan ketä sä itse haluat. Siis ihan kaikki saa. Kunhan vaan äänestää, naisen ääni neuvoi.

Uusi mainos oli ilmeisesti kyhätty pikavauhtia, joten se ei todennäköisesti ollut osa etukäteen laadittua suunnitelmaa.

Kustannustehokkain videomainos on nimittäin se, joka nostattaa niin kovan kohun, ettei mainokselle tarvitse lainkaan ostaa kallista tv-aikaa. Perussuomalaisten V niin kuin ketutus -videota oli maanantaiaamuna katsottu jo yli 80 000 kertaa.

Holkerin silakanraato

Myös keskustalaiset osaavat mielikuvamainonnan, jota on tehty kautta aikojen, siis jo paljon ennen YouTube-aikaa.

Keskustalaiset pilkkasivat kovalla kädellä pääministeri Harri Holkerin (kok.) sinipunahallitusta vuoden 1991 vaalien alla. Holkeria oli tentattu ruoan kalleudesta, johon hän oli vastannut toteamalla lempiruokansa silakan olevan edullista.

Keskustan kokosivun sanomalehtimainoksissa komeili kalanraato.

– Perusturvaksi ihminen tarvitsee muutakin kuin ruokavinkkejä pääministeriltä, mainoksen tekstissä irvailtiin.

Mainos ilmeisesti tehosi, sillä keskusta sai eduskuntavaaleissa 1991 kuuluisan veret seisauttavan vaalivoiton.

Sen sijaan SAK:n mainoksesta noussutta kohua pidettiin yhtenä syynä sdp:n vaalitappioon vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

"Soraa sosialismin rattaisiin"

Kokoomuksen mielikuvamainonnasta muistetaan ehkä parhaiten tuusulalaisen sorakeisarin, 1979-1991 kansanedustajana toimineen Tauno Valon mainoskirjeet. Niissä luvattiin "soraa sosialismin rattaisiin". Se oli rohkeaa tekstiä aikana, jolloin virallinen Suomi piti yllä ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon.

Mielikuvamainonnan mestari ennen nettivideoaikaa oli kuitenkin smp:n perustaja Veikko Vennamo. Hänen perujaan elämään jäivät sellaiset lausahdukset kuin "rötösherrat kuriin" ja "talonpojan tappolinja".

Jos siihen aikaan puolueet olisivat tehneet vaalivideoita, voi vain kuvitella, millaisia ne olisivat olleet.

Näin smp:n taistelulauluissa irvailtiin presidentti Urho Kekkoselle, joka oli valittu poikkeuslailla jatkokaudelle 1973:

– Kalju kiiltää kukkulalta, jalat meni kansan alta, vaalit turhaa hössötystä on. Kuningas on meille luotu, keisari on taloon tuotu, ylistystä laulaa herrat maan.