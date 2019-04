Näkökulma: Mistä nyt tuulee Antti Rinne ja Jussi Halla-aho? – Suomi ampuisi hiilitulleilla omaan jalkaansa

Turvetta Suomessa riittäisi energianlähteeksi vaikka sadaksi vuodeksi, mutta suomalainem pöljä vihreä on kaikessa viisaudessaan EUssa päättänyt, että turve on saatanasta, ja parempi ostaa ulkomailta kivihiiltä ja polttaa sitä. Paitsi että Suomelle tämä on lose-lose -tilanne, kun menee rahat ja työpaikat, mutta eipä se järki ole koskaan vihneen päätä pakottanut. Ideologia kun sokaisee täydellisesti!