Näkökulma: Hallitustunnustelija saa erot esiin kysymyksillä – ilmastopolitiikka ainakin erottaa sdp:n ja perussuomalaiset kirjoittaa politiikan toimittaja Kirsi Turkki

Hallitustunnustelija Antti Rinne esittää hallitusneuvotteluihin tähtäävät kysymykset kaikille puolueille perjantaina 26. huhtikuuta. Tarkoituksena on tietysti esittää sellaisia kysymyksiä, joilla saadaan eroja puolueiden välillä aikaan.

On selvää, että jokin kysymyksistä koskee ilmastonmuutosta. Sdp:n kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa ja perussuomalaisten lausuntoja suuruudenhulluista päästötavoitteista voi olla vaikea sovittaa yhteen. Ilmastokysymyksistä voisi ainakin syntyä yksi erottava asia, jonka perusteella sdp ei ota perussuomalaisia mukaan hallitusneuvotteluihin.

Sdp:lle ovat hallitustunnustelijana hyvin tärkeitä työelämän kehittämiseen liittyvät kysymykset. Näissä kysymyksissä tupojen eli keskitettyjen sopimusten palauttamista vaatineelle Antti Rinteelle voi tulla yhteentörmäyksiä paikallista sopimista vaalivan kokoomuksen kanssa.

Suhtautuminen verotukseen ja yrittämiseen erottaa myös sdp:tä ja kokoomusta. Kokoomus haluaa keventää verotusta kaikissa tuloluokissa, sdp vain pieni- ja keskituloisten osalta. Sdp vaatii myös yrittäjävähennyksen poistamista. Sdp:n vero-ohjelmassa on myös kokoomusta kauhistuttavia omistamisen verottamiseen liittyviä kiristyksiä.

Soten valinnanvapaudelle kokoomus voi sanoa hyvästit sdp:n johtamassa hallituksessa. Sen sijaan vahvojen kaupunkien varaan rakentuvassa politiikassa sdp ja kokoomus voisivat löytää toisensa.

Keskusta ei sulkenut itseään ulos

Antti Rinne totesi maanantaina, että vasemmistoliitto ja vihreät tuntuvat äkkiseltään luontevimmilta hallituskumppaneilta.

Nämä kolme puoluetta pystyivät myös lisäämään eniten paikkojaan. Sdp sai kuusi lisäpaikkaa, vihreät viisi lisäpaikkaa ja vasemmistoliitto neljä lisäpaikkaa.

Rökälemäisen vaalitappion kärsinyt keskusta ei viisaasti sulkenut itseään pois neuvotteluista.

– Ovet pidetään auki kaikkiin mahdollisiin suuntiin, puheenjohtaja Juha Sipilä vakuutti Lännen Medialle vaali-iltana.

On selvää, että keskustassa käydään melkoinen pyykinpesu ennen kuin ennätyshuonon tuloksen tehnyt puolue voisi päätyä hallitukseen. Sdp:llä on monia eroja ohjelmassaan myös keskustan kanssa, erityisesti Sipilän talous- ja työllisyyslinjausten osalta. Vihreillä ja keskustalla olisi vaikeuksia löytää sopua metsien käytöstä ja turpeesta.

Sipilää, kuten myös tietysti kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa kauhistuttaa oppositioon jääminen perussuomalaisten kanssa. On selvää, että muut puolueet jäisivät oppositiopolitiikassa perussuomalaisten jalkoihin.

Punavihreällä hallituksella täydennettynä keskustalla ja rkp:llä olisi eduskunnassa vahva 117 kansanedustajan tuki takanaan. Sinipunavihreällä hallituksella täydennettynä rkp:llä olisi 107 kansanedustajaa.

Sdp:ssä pyöritellään jo ministerinimiä

Rinteen tavoite on saada Suomeen uusi hallitus kasaan toukokuun loppuun mennessä. Ainakin sdp:n kansanedustajat voivat jo alkaa pyöritellä ministerihaaveita mielessään.

Puolueen varapuheenjohtajat Sanna Marin Tampereelta ja Ville Skinnari Lahdesta ovat ministerisalkussa kiinni. Myös puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero Kotkasta ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Vantaalta ovat sdp:n vahvoja ministerinimiä.

Sote-valiokuntaa vaikeassa tilanteessa johtanutta Krista Kiurua Porista on vaikea sivuuttaa, kun ministerejä aikanaan valitaan. Pohjoista näkemystä seuraavaan hallitukseen toisi suuren valiokunnan varapuheenjohtajana toiminut Tytti Tuppurainen.

Sdp:n edellisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen puolue varannee Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi. Paikan täyttämisestä tekee esityksen pääministeripuolue.

Vihreät on käytännössä lähes varma hallituspuolue, olipa kokoonpano mikä tahansa. Pätkäpuheenjohtajana toimiva Pekka Haavisto nousee ministeriksi. Ulkoministeriö on todennäköinen paikka. Vihreiden toinen ministeri voisi tulla muualta kuin Etelä-Suomesta. Eduskuntaryhmää johtanut Krista Mikkonen Savo-Karjalan vaalipiiristä voisi olla sopiva vaihtoehto.

Puhemies toiseksi suurimmasta hallituspuolueesta

Mikäli keskusta nousisi hallitukseen, niin ministereinä voisivat Juha Sipilän lisäksi olla varapuheenjohtajat Katri Kulmuni Lapista ja Hannakaisa Heikkinen Savo-Karjalan vaalipiiristä. Varapuheenjohtajista Juha Rehula ei uusinut paikkaansa.

Yli 10 000 ääntä Uudellamaalla kerännyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on joka tapauksessa keskustan vahva nimi ja mukana puheenjohtajaspekulaatioissa. Turkulainen Annika Saarikko saa syysvauvan ja ei ainakaan kauden aluksi ole käytettävissä ministeriksi.

Mikäli kokoomus on seuraavassa hallituksessa, Petteri Orpon lisäksi ministereinä olisivat todennäköisesti ääniharavat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki.

Kiinnostavaa on myös, mistä puolueesta tulee eduskunnan uusi puhemies sitten, kun hallitus on muodostettu. Puhemies on yleensä toiseksi suurimmasta hallituspuolueesta. Mikäli keskusta olisi mukana punavihreässä hallituksessa, niin puhemiehen paikka olisi keskustan. Mikäli tulee sinipunavihreä hallitus, niin puhemiehen paikka olisi kokoomuksen.