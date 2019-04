Muhoksen keskustassa äänestettiin vilkkaasti – "Varsinkin aamulla täällä oli pitkät jonot"

Muhoksen keskustassa on sunnuntaina iltapäivällä uneliaan rauhallista. Kevätaurinko möllöttää kirkkaalta taivaalta ja vaalimainosten tutut naamat tyhjän torin laidalta.

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen edustalla vilskettä kuitenkin riittää. Ihmisiä tulee ja menee, tutut tervehtivät toisiaan ja monet pysähtyvät vaihtamaan kuulumisia. Muhoksen eteläisen äänestysalueen hermokeskuksen pysäköintialue on välillä melkein täynnä.

– Päivä on ollut tosi vilkas, varsinkin aamulla täällä oli pitkät jonot äänestäjiä. Senkin jälkeen väkeä on riittänyt laidasta laitaan aika tasaista tahtia. Itse olen nyt ensimmäistä kertaa näissä hommissa, mutta konkareiden mukaan nyt on ollut vilkkaampaa kuin viime eduskuntavaaleissa, vaalitoimitsija Pasi Brotkin kertoo.

– Täälläkin jotkut vielä tutkivat listoja aika hartaasti, mutta suurimmalla osalla oma ehdokas taitaa jo olla selvillä. Kaikki on sujunut oikein leppoisasti.

Monet äänensä jo antaneet myös pysähtyivät kertomaan Kalevalle, mitä he toivovat tulevilta päättäjiltä.

Myös Oulussa on äänestetty vilkaasti vaalipäivänä.