Kristillisdemokraatit uskovat saavansa yhden ehdokkaan läpi Oulun vaalipiirissä – puolue lähtee vaaleihin täydellä listalla

Kristillisdemokraattien Oulun seudun ehdokkaat avasivat vaalikampanjansa lauantaina. Vaaliavaus järjestettiin torinrannan Terapiapuodissa. Kristillisdemokraatit tavoittelee Oulun vaalipiirissä yhtä kansanedustajan paikkaa.

– Monet vaalit on menty niin sanotulla puolivalolla. Viime vaaleissakin oli vain puolikas lista, mutta nyt meillä on pitkästä aikaa täysi lista. Kun nuo 18 ehdokasta saavat kerättyä vähän yli 20 000 ääntä, niin siinä on paikka. Se, joka on voittaja, menee läpi, sanoo kristillisdemokraattien Oulun vaalipiirin ehdokas Vesa Aitto-oja.

Kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 16 ehdokasta Oulun vaalipiirissä. Puolue aikoo täydentää listaansa vielä kahdella ehdokkaalla, jotka varmistuvat ensi viikon aikana.

Aitto-ojan mukaan perussuomalaisten hajoaminen ja keskustan kannatuksen hiipuminen tuovat kristillisdemokraateille mahdollisesti lisää ääniä tulevissa kevään vaaleissa.

– Niistä äänistä jokainen varmasti taistelee. Uskon, että työ, jota puolueen eduskuntaryhmässä on nyt tehty on näkynyt eri tavalla ja uskottavuus kristillisdemokraatteihin on lisääntynyt, toteaa kaupunginvaltuutettu ja puolueen entinen kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen.

Viimeksi kristillisdemokraatit sai Oulun vaalipiiristä eduskuntaan kansanedustajan vuonna 1999. Marja-Leena Kemppainen toimi puolueen kansanedustajana vuosina 1999–2003.

Tulevissa kevään vaaleissa kristillisdemokraatit aikoo painottaa teemoissaan muun muassa vanhustenhoitoa, lapsiperheiden asemaa ja turvallisuutta.

– Jokaista päätöstä tehdessä on tärkeää miettiä, miten tämä vaikuttaa lapsiin ja miten tämä tulee muuttamaan lapsen arkea. Kaikki päätöksenteko tulisi altistaa sille, miten nouseva sukupolvi saa kasvaa, toteaa kristillisdemokraattien Oulun paikallisosaston puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Leena Askeli.

– On tärkeää, että nuorilla on usko siihen, että meillä on tahto rakentaa heille tulevaisuutta. Lisäksi pidämme tärkeänä yrittäjyyttä ja sitä, että koko Suomi saadaan pidettyä asuttuna, jatkaa Oulun vaalipiirin ehdokas Ritva Huusko.