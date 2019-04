Eduskuntavaalien tulos oli sinisen tulevaisuuden kannalta lohduton.

– Tämä päätös todennäköisesti tuhoaa poliittisen uramme. Päätös jonka seurauksena meidät tuomitaan pettureiksi ja henkeämme uhataan. Teemme sen silti selkein mielin ja oikeista syistä.

Näin totesi sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo 13. kesäkuuta 2017. Takana oli Jussi Halla-ahon puheenjohtajaksi nostanut perussuomalaisten dramaattinen puoluekokous ja siitä seurannut puolueen jakautuminen. Parikymmentä perussuomalaisten kansanedustajaa erosi puolueesta ja järjestäytyi ensin Uusi vaihtoehto -ryhmäksi ja myöhemmin siniseksi tulevaisuudeksi.

Siinä missä perussuomalaisten kannatus on Halla-ahon johdolla noussut, siniset jämähti tukevasti pohjalukemiin. Puolueen kansanedustajat, ministerit etunenässä ovat olleet tunnetumpia kuin irvileukojen prosenttijengiksi kutsuma puolue.

Puheenjohtaja Sampo Terho jaksoi pitkään urhoollisesti ja leikkisästi muistuttaa, että siniset tulee joka tapauksessa saamaan historiansa komeimman äänisaaliin, koska eduskuntavaalit ovat ylipäätään ensimmäiset vaalit, joihin puolue osallistuu.

Totuus valkeni kaikessa karmeudessaan sunnuntai-iltana.

– Olemme yrittäneet kaikkemme, puheenjohtaja Terho huokaisi totuuden alettua valjeta.

Sinisten ongelmaksi koitui se, ettei puolue kahden vuoden aikana löytänyt tyhjää tilaa puoluekentän lokeroista. Puoluetta on kutsuttu eräänlaiseksi perussuomalaisten kevytversioksi, joka on liian lähellä vähän kaikkia. Erottuminen on silloin vaikeaa.

Vaaleihin sininen tulevaisuus lähti turvallisuuskärki edellä. Tavoitteisiin kuuluivat muun muassa poliisien määrän kasvattaminen tuhannella ja hankittavien hävittäjien määrän nostaminen 64:stä koneesta 100:aan.

Sunnuntain vaalituloksen perusteella voi sanoa, ettei puolueen taival ainakaan helpommaksi muutu. Maanantaina puolueessa pohditaan, miten tästä eteenpäin. Perussuomalaisten muistin pituuttakin saattavat jotkut tunnustella.

