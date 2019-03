Eliitti on pitänyt huolen siitä, että olemme kuulleet nyt riittävän monta kertaa, että perussuomalaiset ovat todellakin eri tapaus kuin mikään nykyisistä puolueista vasemmalta oikealle. Minun mielestäni se on paras mahdollinen myyntipuhe ja minun ei tarvitse uskoa pelkästään perussuomalaisten puheita. Eliitti on nyt vakuuttanut minut siitä, että kun äänestän perussuomalaisia, niin se on todellakin ääni eliittiä vastaan ja uuden tulevaisuuden puolesta. Sitten vain odotetaan se kaksi viikkoa ja äänestämään.