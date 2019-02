Kommentti: Oppositio hihittelee sivusta, kun hallituspuolueet tunaroivat – ”Kuka haluaa äänestää puoluetta, jossa ministeriksi valitaan Berner?”

Oppositiopuolueissa hihitellään tällä hetkellä katketakseen. Ne eivät nimittäin millään osanneet odottaa, että muutenkin gallup-luisussa olevat hallituspuolueet tarjoaisivat oppositiolle niin helppoa nostetta, kuin ne nyt tekevät.

Pois lukien viiden ministerin siniset, joita ei ole kukaan koskaan äänestänyt, ja harva gallupien mukaan koskaan äänestääkään. Mutta se on merkityksetön sivujuonne – siitäkin huolimatta, että sinisten puolustusministeri käyttää nykyisin aikaansa näköjään lähinnä perustuslakiasiantuntijoiden haukkumiseen talebaneiksi.

Jutun kirjoittaja on toimittaja Heikki Uusitalo. KUVA: Jarmo Kontiainen

Joku voisi siitä ärähtää vähän enemmänkin, sillä perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Ilmeisesti puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ajattelee, että oikeusoppineiden kutsuminen talebaneiksi ei loukkaa heitä.

Saman puolueen ulkoministeri huutaa plokissaan yhtä ja toista, mutta niillä kryptisillä runoelmilla harva enää päätänsä vaivaa.

Mutta sinisistä ei kukaan oppositiossa olekaan kiinnostunut, sillä päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus tekevät vasemmisto-opposition elämän todella helpoksi. Kumpikin hallituspuolueista ajautuu viikosta toiseen hallitsemattomiin mediakohuihin, jotka syövät kannatusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on joutunut selittämään siellä ja täällä epäselviä lausuntojaan vanhustenhoidosta, siihen liittyvien henkilöstömitoitusten desimaaleja ja ylipäänsä sitä, mitä kokoomus edes on mieltä koko vanhustenhoidon parantamisesta.

Ei se mahda äänestäjille olla edelleenkään selvää.

Aika paha miinus näin vaalien alla, kun vanhustenhoito on likimain jokaisen huulilla ja väärinkäytöksiä paljastuu tuon tuosta.

Kokoomus on onnistunut leimaantumaan isojen terveysfirmojen puolestapuhujaksi – ei vähiten sen vuoksi, että liikenne puolueen ja terveysfirmojen välillä on käynyt toisinaan kuin pyöröovi Stockmannin hulluilla päivillä.

Miten tuon mainehaitan enää himmennät, kun vaaleihin on aikaa alle kaksi kuukautta?

”Autot kuuluvat teille” –tienvarsimainokset ovat ilmeisimmin yritys kääntää huomio toisaalle vanhustenhoidosta. Kohtalaisesti se on onnistunutkin.

Ei sillä nyt vaaleja silti käännetä, vaikka some reagoikin juuri kuten kokoomus toivoi: viestiä jakamalla ja meemejä levittämällä.

Keskusta on rypenyt gallupeissa jo pitkään alamaissa, ja pääministeri Juha Sipilä pääsee pian vastaamaan omalle puolueelleen ”tulos tai ulos” –lupauksestaan.

Toki Sipilän hallitus voi ottaa nimiinsä erinomaisen työllisyyskehityksen, ja valtion velanottokin on vähentynyt.

Sote on kuitenkin edelleen tekemättä ja siihen liittyy lehmänkauppa kokoomuksen hellimän valinnanvapauden kanssa. Moni keskustan kentällä miettii sitä, annettiinko maakuntamallin vuoksi liian suuri vastine valinnanvapaudessa.

Kokoomuksessa taas parhaillaan sadatellaan sitä, että koko malli ei mahda edes edetä maaliin tämän vaalikauden aikana. Perustuslakivaliokunta istuu yhä paperivuortensa keskellä eikä lausuntoa näy saati kuulu.

Valistuneiden arvioiden mukaan koko homma jämähtää tähän.

Kuka alkaa kokoomuksen markkinamallia ensi vaalikaudella? Tuskin kukaan.

Keskustan maakunnat saattavat soveltuvin osin kelvata oppositiopuolueillekin. Mutta tarvitseeko keskustan mielipiteitä edes ottaa huomioon, jos puolue mataa jopa alle 15 prosentin kannatuslukemissa?

Yksi asia on kuitenkin selvä, ja se maksaa keskustan kannatusta juuri nyt: Juha Sipilä meni valitsemaan ensimmäisen kauden kansanedustaja Anne Bernerin ministeriksi ohi monen pitkän linjan keskustalaisen.

Tuo valinta on hiertänyt kentällä koko tämän hallituskauden ajan. Asia on käynyt hyvin selväksi aina, kun siellä keskustan kenttäväen keskuudessa on liikkunut ja asioista keskustellut.

Nyt Berner meni ja valitutti itsensä ruotsalaispankin hallitukseen, eikä hän asiasta muistanut pukahtaakaan puolueväelle. Ihmekös tuo, että ryhmässä ollaan närkästyneitä. Ja kun asiasta nousi luonnollisesti kohu, se vaikuttaa taas jatkossa keskustan kannatukseen.

Kuka nimittäin haluaa äänestää puoluetta, jossa ministeriksi valitaan seuraava Berner?

Tekemätön paikka.