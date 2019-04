Kolumni: Minä vaadin tasapuolisuutta Ylen vaalitentteihin

KUVA: ERIIKA AHOPELTO

Ennen vanhaan eduskuntavaalit ratkaistiin Yleisradion suuressa puoluejohtajien tv-vaalikeskustelussa.

Sielläkin pystyy edelleen mokaamaan. Mutta jos puoluejohtaja on nykyään selvinnyt takeltelematta katsojille pidetystä puheesta ja kahden ärhäkän toimittajan kuulustelusta menettämättä hermojaan, poliitikko on luullut olevansa voiton puolella.

Kunnes Ylen käyttämät asiantuntijat, Evan entinen johtaja Matti Apunen ja jokin vieraileva viisastelija ovat palauttaneet maan pinnalle. Taloudesta ei puhuttu taaskaan Apusen mielestä tarpeeksi, ja vaikeista kysymyksistä luikerreltiin eroon kovin heppoisilla argumenteilla.

Vierailevista asiantuntijoista yksi tuntui sympatiseeraavan liikaa yhtä puoluejohtajaa. Toinen taas ei meinannut löytää siitä toisesta hyvää sanottavaa.

Ylen vanhat synnit elävät sitkeinä. Kun kuuntelijat saivat radion suorassa lähetyksessä kysellä vaaliohjelmista, vastaajat saivat eteensä epäilyt, että Ylen toimittajat on valittu punaisen jäsenkirjan perusteella.

Selitä nyt siinä sitten, että ne ajat ovat vuosikymmenten takaisia. Soittaja painaa päälle kuin Kansan radiossa ja lehdet kirjoittelevat, kuinka Ylen poliitikoista koostuva hallintoneuvosto on puinut jopa vaalikonekysymyksiä.

Kiusallisinta Ylen kannalta oli, kun perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vaalitentti katosi joksikin aikaa Ylen Areenasta. Kun selitykset tekniikan tuottamasta tepposesta aluksi ontuivat, salaliittoteoriat saivat pontta.

Yliluonnolliset asiat oli vedetty peliin jo aiemmin. Hallintoneuvoston jäsen Jari Ronkainen (ps.) oli blogissaan kehottanut Ylen vastaavaa päätoimittajaa Jouko Jokista laskemaan simalasinsa ja lopettamaan ufojen bongailun.

Minä vaadin Ylen vaalitentteihin tasapuolisuutta. Kun puoluejohtajan tenttaajilla on suorissa lähetyksissä korvanapit, joihin joku antaa reaaliaikaisia ohjeita, sellaiset on sallittava myös tentattaville. Nykyinen asetelma on poliitikon kannalta epäreilu.

