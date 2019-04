Kolumni: Ärjy ay-pomo ja tiukka neuvottelija osaa olla myös leppoisa nallekarhu

KUVA: Ulla Etto

Rinteen pitää saada porukka kasaan ja ajamaan samaan suuntaan

Pitkän linjan ammattiyhdistysliikepomosta Antti Rinteestä, 56, on kuoriutunut sosialidemokraattisen liikkeen keulakuva, joka vaalivoiton myötä on todennäköinen seuraava pääministeri. Siitä onkin aikaa, kun SDP on viimeksi ollut ohjaksissa.