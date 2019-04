Kolumni: Älä sinä katkaise putkea – Äänestää räpsäytetään, kun kerta on mahdollista

KUVA: ERIIKA AHOPELTO

"Voi ei! Enää en voi sanoa äänestäneeni kaikissa vaaleissa."

Näin huudahti 23-vuotias lapseni viime syksynä, kun tajusi liian myöhään unohtaneensa äänestää seurakuntavaaleissa.

Saatuaan viisi vuotta aiemmin äänioikeuden hän oli päättänyt äänestää kaikissa vaaleissa elämänsä aikana. Nyt tuo äänestysten putki katkesi. Harmistus oli aito.

Vaikka lapsen harmi harmitti äitiäkin, oli päällimmäisenä tunteena ilahtuminen ajattelutavasta: äänestetään kaikissa vaaleissa.

Itse en 23-vuotiaana tainnut suhtautua tähän yhteiskunnalliseen oikeuteen yhtä päättäväisesti. Silloin harmistusta taisivat aiheuttaa enimmäkseen ulkoyhteiskunnalliset asiat. Tytöstä polvi paranee.

Mieleen tuli myös haastateltava vuosien takaa. Kevään 1999 eduskuntavaalien alla kävin jututtamassa lähes 100-vuotiasta rouvaa aiheena äänestäminen.

Hän oli äänestänyt kaikissa vaaleissa siihenastisen elämänsä aikana. Kävi ilmi, että hän oli saanut äänestää ensimmäisen kerran 26-vuotiaana, koska äänioikeusikäraja oli silloin 24 vuotta.

"Yhtään vaalia en ole jättänyt väliin. Aina olen äänestänyt", rouva tokaisi.

Sinä keväänä hän äänesti eduskuntavaaleissa 20. kerran. Lisäksi hän oli äänestänyt kaikissa kunnallis- ja presidentinvaaleissa. Uurnilla käyminen oli tuttua puuhaa.

Ilahduttavinta tuossa 23-vuotiaan ja 100-vuotiaan asennoitumisessa on sen mutkattomuus. Ei tehdä äänestämisestä liian suurta numeroa. Äänestää räpsäytetään, kun kerta on mahdollista. Turha siitä on kasvattaa mitään julmettua elämää suurempaa operaatiota.

Näin meidän kaikkien pitäisi suhtautua ja etenkin niiden tuhansien aiemmissa vaaleissa äänestämättä jättäneiden.

Pidetään äänestäminen arkisena, silloin tällöin vastaantulevana rutiinina, joka hoidetaan alta pois samaan tapaan kuin kesäkiekkojen vaihto tai joulukuusen koristelu.

virpi.tiainen@lannenmedia.fi