Kokoomus haluaa tiukentaa hoitotakuuta ja uudistaa soten kuntapohjalta: Vapaaehtoiset kuntayhtymät keinona

Uudistuksen voisi aloittaa vaikka heti. Ei mammuttimaisia pakkomaakuntia, ei uusia vaaleja eikä maakuntaveroa.

Kokoomus julkisti keskiviikkona oman sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusmallin, joka perustuu kuntiin ja kaupunkeihin.

Koska ne ovat jo aloittaneet tai viritelleet laajaa yhteistyötä palvelujen järjestämisessä, uudistus voidaan kokoomuksen mukaan aloittaa periaatteessa vaikka heti.

– Nykyinen kuntakenttä on liian hajanainen ja heikko, joten pitää päästä isompiin järjestäjiin. Uutta hallinto- tai verotustasoa ei tarvita, koska meillä on kunnat ja kaupungit, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Kokoomuksen mallissa sote-uudistus voi osassa maata syntyä maakuntien kokonaisena siten, että siihen kuuluvat myös erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut.

– Mutta emme halua työntää yhtä mallia koko maahan. Sallitaan erilaiset ratkaisut.

Perustuslaki sallisi

Vapaaehtoiset kuntayhtymämallit sote-palvelujen järjestämisessä eivät olisi myöskään perustuslain vastaisia toisin kuin se, että kuntayhtymien perustamiseen koko maassa pakotettaisiin lailla.

Vahvemmat järjestäjät syntyvät Orpon mukaan siten, että kuntia kannustetaan hakeutumaan nykyistä suurempiin yhteistyöalueisiin.

Puolivälissä hallituskautta arvioitaisiin, tarvitaanko kovempia ohjauskeinoja ja rahoitusmalliin uusia ratkaisuja. Kunnat voisivat rahoittaa palvelujen järjestäjiä esimerkiksi väestön ikä- ja sairastavuusindeksiin perustuvalla kapitaatiomallilla.

– Jatkovalmistelussa hyödynnetään alueiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä, Orpo sanoi.

Isot kaupungit voivat järjestää palvelut halutessaan itse.

Hoitotakuuta kiristettävä

Yksityisten palvelujen tuottajien roolia terveyspalveluissa kokoomus lisäisi kiristämällä hoitotakuuta.

Jos julkisesti tuotettuihin palveluihin ei pääse määräajassa, asiakkaalle olisi annettava palveluseteli, jolla pääsisi yksityisiin palveluihin.

Esimerkiksi terveyskeskuksissa lääkäriin pitäisi päästä kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kolmen kuukauden sijaan ja hammaslääkäriin kolmessa kuukaudessa kuuden kuukauden sijaan.

Erikoissairaanhoidossa lääkäriin pääsy lyhenisi kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen ja kiireettömään sairaalahoitoon pääsy kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Kokoomuksen laskelmien mukaan hoitotakuun kiristys maksaisi 50–80 miljoonaa euroa.

Vammaispalveluissa pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetointi.

Mammuttiuudistuksen tie on ohi

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen korosti, että kunnat ja kaupungit pääsevät heti kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Me luotamme kuntiin ja kaupunkeihin. On pakko kysyä, mitä on tapahtunut sosialidemokraateille ja vihreille, kun ne ovat unohtaneet ne ja keskittyvät maakuntiin ja hallintoon ja haluavat uuden verotuksen tason.

Varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan mammuttimaisten pakkohallintouudistusten tie on jo kokeiltu.

– Ne vievät vuosia ja niihin liittyy väistämättä laajoja perustuslaillisia riskejä.

Hän muistutti, että kuudella-seitsemällä alueella on jo vapaaehtoisesti nivottu perus- ja erikoissairaanhoito sekä sosiaalipalvelut laajoihin järjestäjiin.

– Minkä ihmeen takia tähän päälle pitäisi ensi vaalikaudella ryhtyä rakentamaan vuosikausien pakkolainsäädäntöä, maakuntahallintoa.

– Sdp, keskusta ja vihreät esittävät maakuntamalliinsa sellaista rahoitusjärjestelmää, joka olisi kaksi kertaa raskaampi kuin nyt kaatunut malli. Siellä olisi valtionosuusjärjestelmän lisäksi maakuntavero, jonka valmistelu vielä ainakin kaksi vuotta.

Häkkäsen mukaan tällaisen mallin rakentaminen vaaleineen olisi erittäin hidasta eikä se olisi valmiina vielä ensi vaalikauden lopullakaan.