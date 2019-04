Kokoomus ei sulje pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa – Sdp laskee ja PS nousee, kertovat viimeisimmät gallupit

Kokoomus on jo näyttänyt liian kauan mitä mieltä on tavallisesta suomalaisesta kansasta, heillä ei ole sydäntä, koska kansa voi huonosti. Maassamme on kyllä varaa nostaa työttömien ja pieneläkeläisten tuloja jos on haluja, mutta ei niitä ole rikkailla, haluavat loputkin pois heiltä. Tämä sorrettu kansa on rakentanut suomen, ei se ole istumalla tullut tähän missä se on nyt. Toivotaan vasemmistolle nyt ääniä niin paljon, että sinne ei sovi oikeisto. Kaikki vanhushoito ja lastenhoito on ihan puuta heinää, kun määrärahoja leikataan jatkuvasti pienemmiltä. Joku herra sanoi haastattelussa, että kuinka paljon on tullut koteihin iloa uusien työpaikkojen suhteen tilastollisesti, mutta kun nekin tilastot ovat niitä missä on suurin osa mennyt koulutuksiin. Eipä maininnut kuinka monissa kodeissa on kamala suru kohdannut, eikä se jää vaan niihin koteihin, joissa se on lähellä, vaan sukulaiset ja tuttavat saavat kokea järkyttävät tunnelmat vielä vuosia, sattuneista onnettomista syistä, joita emme jaksa ymmärtää. Turvapaikka joillekin, olikin sodan jatkoa.