Kokoomuksen valvojaisissa riemu laimeni illan edetessä – "Emme ole menossa into piukassa Rinteen hallitukseen"

Kokoomuksen vaalivalvojaisissa annettiin hyväksyvät aplodit, kun Yleisradion ennuste julkistettiin. Ennusteessa Perussuomalaiset oli jaetulla kakkossijalla kokoomuksen kanssa.

Myöhemmin kokoomuslaisten tunnelmia latisti hieman se, että Perussuomalaiset ohitti ennusteessa kokoomuksen yhdellä paikalla. Perussuomalaiset oli saamassa 39 paikkaa ja kokoomus 38 paikkaa.

Sdp:lle oli tulossa 40 paikkaa.

– Se on selvää, että emme ole menossa into piukassa Antti Rinteen (sd) johtamaan hallitukseen. Sdp:n on reivattava talouspolitiikkansa kestävämpään suuntaan. Heillä on ollut hulvattomia lupauksia, kokoomuksen konkaripoliitikko Ben Zyskowicz pohti vaalivalvojaisissa.

Zyskowicz sanoo myös, ettei Jussi Halla-ahosta (ps) tule pääministeriä.

– Perussuomalaisille ei ole kavereita hallitukseen, hän pohti.

Kokoomuksessa uumoiltiin ennakkoäänien julkistuksen yhteydessä, että se voisi jopa haastaa Sdp:n pääministerikisassa. Äänten laskennan edistyessä ero ei kuitenkaan hirveästi kaventunut ja Perussuomalaiset nousi kokoomuksen rinnalle.

Antti Häkkänen on yksi koko maan ääniharavista.

Paljon ääniä erityisesti Uudeltamaalta ja Helsingistä oli kuitenkin vielä myöhään illalla laskematta.

– Tuntuma on se, että ennakkoäänet on kokoomukselle parempia kuin ennakoitiin. Pääministerikisa on jännittävä, sanoo yksi valtakunnan kovimmista ääniharavista Antti Häkkänen.

Häkkänen sai suuren äänipotin Kaakkois-Suomessa ja se vetää miehen hiljaiseksi.

– Pitää vähän sulatella tulosta. Vaalipiiri on aika haasteellinen, joten en osannut tätä odottaa. Vetää aika hiljaiseksi. Äänestäjiltä saatu mandaatti siivittää vastuullisiin tehtäviin jatkossakin. Täytyy katsoa vaalitulos ja sen jälkeen hallitusneuvottelut, voiko ministeritehtävät tai muut vastuulliset tehtävät jatkua, oikeusministerinä toiminut Häkkänen pohti Lännen Medialle.

Ennakkoäänien tulos aiheutti suurta riemua kokoomuksen vaalivalvojaisissa, koska tulos oli parempi kuin moni odotti.

– Tämä on parempi kuin odotin. Hyvät ystävät, tänään kaikki on mahdollista, puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi ennakkoäänien ensitietojen saamisen jälkeen.

Yleisö yltyi huutaman puheenjohtajansa nimeä.

– Petteri, Petteri, Petteri, Petteri, yleisö huusi.