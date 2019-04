Keskustan väki osasi Oulussa odotella huonoja uutisia – "Kaikki on tehty, mitä on osattu ja pystytty"

Keskustan Oulun vaalipiirin vaalivalvojaisissa Kulttuuritalo Valvessa kuului taputuksia ensimmäisten keskustan äänestysnumeroiden kuuluttua Ylen vaalilähetyksestä, mutta siihen ilo tuntui loppuvan.

Ääntenlaskun ollessa alle puolessa välissä näytti siltä, että Oulun vaalipiiristä keskustan paikkamäärä vähenisi neljällä.

Yleisössä istunut pudasjärveläinen Veli Nikula sanoi, ettei hän ei ollut yllättynyt.

– Kyllähän tämä odotettu suunta oli, ei sille voi mitään. Onhan se tietysti pettymys, totta kai olisi toivonut parempaa.

Hänen poikansa Lauri Nikula oli ehdokkaana, ja Veli Nikula oli ollut jonkin verran poikansa "vaalikuskina" vaalikiertueella.

– Kyllähän siellä pääministeriä moitittiin. Kyllä nuo ratkaisut tahtovat pääministerin piikkiin mennä, vaikka koko hallitushan niitä päätöksiä tekee. Sipilän hallituksestahan sitä puhutaan, Nikula sanoo.

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Antti Ollikainen oli ensimmäisten tulosarvioiden tultua vakavana.

– Kyllä täytyy olla rehellinen, neljä paikkaa vähemmän on paljon, jos tilanne tällaiseksi jää. Mutta ehdokkaat ja heidän tukijaryhmänsä ovat tehneet valtavan työn. Kaikki on tehty, mitä on osattu ja pystytty.