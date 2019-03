Kärkipuolueet: Hallitukseen tuskin perussuomalaisten kanssa, arvot poikkeavat liikaa – "Arvioin, että ihmiskäsityksemme poikkeaa toisistaan"

Persut näyttävät olevan ainoa puolue, jolla on maalaisjärki vielä mukana. Muilla on suhteellisuudentaju hämärtynyt jo kauan sitten.

On esimerkiksi huvittavaa kuunnella arvoita, että nämä ovat ilmastovaalit. Muiden puolueiden, paitsi perussuomalaisten, kannanottoja kun kuuntelee, voisi kuvitella, että näissä vaaleissa ratkeaa se, saadaanko ilmaston lämpeneminen pysäytettyä 1,5 asteeseen