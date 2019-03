"Kapteeni ajaa laivan karille ja pakenee ensimmäisenä" – Väyrynen vertaa Sipilää Italian rannikolla karille ajaneen loistoristeilijä Costa Concordian kapteeniin

Sipilän ansiosta täällä ei ole enää keskiluokkaa, on vaan köyhiä ja rikkaita, ja köyhiltä yritettiin viedä perusturva pois, eli tetveyskeskuspalvelut lähes joka kylällä ja ajaa meitä yksityisille maksuja korottamalla. Ennen tk palvelu oli ilmainen ja ajan sai lääkärille samalle päivääkun aamulla soitti. Miksi yksinkertaisesti lääkäreitä ei lisätty tk:siin jotka ovat potilasta lähellä. Miksi pitää tehdä niin vaikeaksi kaikki? Harvalla seniorilla/vanhuksilla on netti tai edes älypuhelin mistä aikoja varata, tympäsee se itseäkin istua tuntitolkulla aikaa odottamassa. Toivottavasti uudella hallituksella on järki kädessä ja sydän paikallaan. Omat ensin!