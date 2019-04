Jaakko Loikkanen ja Matti Rönkä pelkäävät samaa asiaa illan suorassa lähetyksessä – Lue vastaukset seitsemään kysymykseen vaali-illasta

Jaakko Loikkanen (vasemmalla) on toinen MTV3:n tulosillan juontajista. Matti Rönkä on samassa työssä Ylen TV1:n puolella. Kumpikaan ei vedä lähetystä yksin. Loikkasen kumppanina on Kirsi Alm-Siira ja Röngän Piia Pasanen.