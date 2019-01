Ilmasto, koulutus ja suvaitsevaisuus nousivat esiin vihreiden puheenjohtajan vaalistarttipuheessa: "Olemme hyviä vastauksia velkaa"

Se on oikein hyvä, että ilmastosta huolehditaan, mutta edes vihreät eivät mielellään isosti avaa mitä tarkoittavat tällä termillä. Mutta minä sen tiedän ja voin sen ääneen sanoa. Vihreät tarkoittavat ensisijaisesti hiilidioksidia eli sitä samaa kaasua mitä tulee sinun suustasi kun hengität ja mitä kasvit puolestaan käyttävät yhteyttämiseen kun tekevät maapallolle uutta hapea. Vihreät ovat julistaneet tämän elämän ja rakkauden kaasun suurimmaksi vihollisekseen, mutta varovat kuin ruttoa sanomasta sitä ääneen. He käyttävät mieluummin yleistä termiä "ilmasto" tai vähintäänkin yhtä epämääräistä "ilmastonmuutos".

Valheiden verho repeää vielä ja seuraavat sukupolvet tulevat tuomitsemaan tämmöisen globalismi-politiikan, koska se jos mikä, on uhka luonnolle. Nämä elitistit vaativat, että me kansa emme saisi nauttia edullisesta energiasta, vaan heidän mukaansa energia pitää tuottaa vaarallisilla ja saastuttavilla tuulimyllyillä ja aurinkokennoilla. Moisten laitteiden tekeminen saastuttaa luontoa ja niistä ei saada minkään vertaa energiaa irti varsinkaan kun tulee pimeää ja tuuli lopettaa puhaltamasta.

Lähitulevaisuudessa me tulemme tietämään varmuudella, että globalistien levittämät valheet ovat sudotiedettä. Ilmastonmuutos on luonnollinen ja positiivinen asia ja tähän luonnolliseen kierokulkuun ei voi vaikuttaa mitenkään eikä sellaista saa mennä edes yrittämään. Se mikä on luonnollista, tulee antaa edetä luonnollisesti. Maailman paras ja puhtain energiantuotannon muoto juuri nyt on kivihiili ja turve. Niistä saa massiivisen määrän edullista energiaa kansalle ja savupiipusta tulee vesihöytyä sekä hiilidioksidia, hiukkasten jäädessä suodattimiin. Tämä vapautuva hiilidiksidi on fantastista ja auttaa metsiä kasvamaan entistäkin isommiksi. Ne antaa kasvipuutarhoilla lisähiilidioksidia kasveille juuri sen vuoksi, että ne kasvavat isommin ja tuottavat suurempia satoja.

Globalismi on viheliäinen ideologia ja tuhoaisi koko ihmiskunnan jos sen annettaisin vapaasti velloa. Luojalle kiitos globalismi on jo alkanut murtumaan ja valheisiin uskoo enää ani harva.