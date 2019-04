IL: Oulun vaalipiirissä ehdolla kahdeksan rikoksesta tuomittua, koko maassa viisi prosenttia kaikista ehdokkaista tuomittu rikoksesta

Oulun vaalipiirissä on ehdolla eduskuntavaaleissa yhteensä kahdeksan edellisen kahdeksan vuoden aikana rikoksesta tuomittua henkilöä. Asia selviää Iltalehden tekemästä selvityksestä.

Lehden tekemässä selvityksessä on listattu eduskuntavaaliehdokkaat, jotka ovat saaneet rikostuomion vuosien 2012-2019 välisenä aikana.

Oulussa ehdolla olevista henkilöistä rikostuomion ovat saaneet tuona aikana Vesa Aitto-Oja (kd.), Hans Andersson (liik.), Aki Hemmilä (stl.), Ari-Martti Hopiavuori (pir.), Kirsi-Anita Karttunen (skp.), Junes Lokka (asyl.), Sebastian Tynkkynen (ps.) ja Jaakko Ukkola (liik.).

Kristillisdemokraattien ehdokas Vesa Aitto-oja sai vuonna 2014 12 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vuonna 2015 kahdeksan päiväsakkoa liikennerikkomuksesta.

Liike Nytin listoilla ehdolla oleva Hans Andersson tuomittiin vuonna 2015 pahoinpitelystä 50 päiväsakkoon. Vuonna 2018 hän sai 15 päiväsakkoa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta.

Seitsemän tähden liikkeen ehdokas Aki Hemmilä tuomittiin vuonna 2013 rattijuopumuksesta 60 päiväsakkoon sekä törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 80 päiväksi ehdolliseen vankeuteen ja 35 päiväsakkoon. Vuonna 2014 Hemmilä sai viisi kuukautta ehdollista vankeutta törkeästä varkaudesta.

Piraattipuolueessa ehdolla oleva Ari-Martti Hopiavuori sai vuonna 2014 66 päiväsakkoa kahdesta pahoinpitelystä ja kahdesta lievästä pahoinpitelystä.

Suomen Kommunistisen puolueen ehdokas Kirsi-Anita Karttunen sai vuonna 2018 60 päivää ehdollista vankeutta laittomasta uhkauksesta.

Aidon suomalaisen yhteislistan Junes Lokka sai vuonna 2014 20 päiväsakkoa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Vuonna 2016 hänet tuomittiin 100 päiväsakkoon huumausainerikoksesta. Vuonna 2017 hän sai 50 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja 80 päiväsakkoa huumausainerikoksesta. Vuonna 2018 hän sai 10 päiväsakkoa niskoittelusta poliisia vastaan.

Perussuomalaisissa ehdolla oleva Sebastian Tynkkynen sai vuonna 2016 50 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.

Liike Nytin ehdokas Jaakko Ukkola sai vuonna 2016 10 päiväsakkoa niskoittelusta poliisia vastaan.

Iltalehti kertoo, että oikeusministeriön mukaan tämän kevään eduskuntavaaleissa on yhteensä 2 468 ehdokasta. Heistä yhteensä 125 eli yhteensä viisi prosenttia ehdokkaista on saanut rikostuomion viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ehdokkailla on yhteensä 173 rikostuomiota.