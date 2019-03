IL: Jussi Niinistö ei kiistä mahdollista paluutaan perussuomalaisiin – "Käydään vaalit ensin"

Siinä näkee miehen selkärangattomuuden kun on yrittämässä takaisin persuihin kun ensin sieltä takki auki lähti ja nyt kun hillotolppa loppuu niin pitäisi päästä persuihin ettei putoa eduskunnasta.Kyllä se on vain niin että kerran loikkari on loikkari ja niinistö voi mennä leikkimään sitä sotaministeriä hiekkalaatikolle niin ei tule kansalle niin kalliiksi tuo älytön kerosiinin poltto.