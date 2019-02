Halla-aho: Enemmistö suomalaisista ei halua maksaa ilmastotalkoista sitä hintaa, mitä muut puolueet vaativat

Selvähän tuo on. Suomen tekemisillä kun on niin marginaaliset vaikutukset ilmastonmuutokseen. Mut hei, nyt on IN olla ilmastojeesustelija, kunnes taas pakkaat kamas ja lähdet lomalle lämpöön. Siinä vaiheessa kun on matka varattu, katoaa se tarve ilmastonmuutoksesta pätemiseen. Suomalaiset kun lentomatkustavat paljon. Juuri oli Finnair saavuttanut miljoonarajan(en muista tähän hätään montako miljoonaa) lentomatkustajissa, ja tavoite oli saada matkustajamäärä kasvamaan vuoden loppuun mennessä 10%. #metoo meni jo, nyt liputetaan ilmastolla