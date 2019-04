Haavisto haluaa lisää kansallispuistoja – Sipilä ehdotti Metsähallituksen tulouttamisvelvoitteen pienentämistä, että luontopolut saadaan kuntoon

Kalevan ja Ylen järjestämässä vaalintentissä puhuttiin luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja kansallispuistoista. Miten ne voidaan turvata?

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah sanoi uskovansa, että Suomessa on olemassa hyvä malli, jolla valtion metsissä voidaan lisätä talouskäyttöä ja samalla huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja kansallispuistojen kunnosta.

Hän kuitenkin totesi, että esimerkiksi retkeilyreittien kunnossapidossa on ollut ongelmia, ja jotkin kunnat ovat joutuneet ottamaan vastuuta niiden kunnostamisesta.

– Nämä asiat pitäisi hoitaa Metsähallituksen puolelta, Essayah sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto haluaa Suomeen lisää kansallispuistoja.

– Tarvitaan lisää kansallispuistoja. On tärkeää, että kansallispuistot ovat lähivirkistysalueita suurten kaupunkien ja kuntien läheisyydessä. On hienoa, että on voitu saada Hossa Suomen satavuotisjuhlapuistoksi. Toivoisin, että muitakin tehtäisiin seuraavalla hallituskaudella. Valmiita kansallispuistoaihioita on olemassa.

Haavisto painotti, että Metsähallituksen eri sektoreille on panostettava tulevaisuudessa tasapuolisesti.

– On hirveän tärkeää, että kohtelemme Metsähallituksen eri sektoreita tasapuolisesti niin, että myöskin Metsähallituksen virkistyspalveluihin satsataan.

Haavisto näkee positiivisena asiana sen, että kansallispuistoissa liikkuminen monipuolistuu.

– Esimerkiksi maastopyöräily on lisääntynyt tavattomasti kansallispuistoissa siellä, missä sitä voidaan tehdä. Tulee uusia liikkumisen ja harrastamisen tapoja ja tätä meidän infrastruktuuria pitää kehittää niitä varten.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä väläytti ajatuksen, miten retkeilyreitit ja pitkospuut pannaan kuntoon.

– Minulla olisi konkreettinen ehdotus, sillä täälläkin meillä on korjausvelkaa yllättävän paljon. Pienennetään määräajaksi Metsähallituksen tuloutusvelvoitetta muutama miljoona (euroa) vuodessa, niin saadaan luontopolut kuntoon.