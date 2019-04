Ennakkoäänten laskenta ei ehdi kahdeksaksi vaalipäivän iltana – "On selvää, että kaikkia ääniä ei saada laskettua siihen mennessä"

No mikä estää siirtymästä sähköiseen äänestykseen pankkitunnuksilla? Suomi on kohta äänestyksienkin suhteen EU:n takapajula,aina kaikki tehdään hankalimman ja kalleimman kautta ja viimeisenä..vähä niinku EU:n tukivalvonnassa on, niinku etittäs neulaa heinäsuovasta joka ikinen korsi käännetään ettei vaa oo tehty vilppiä aariakaan...