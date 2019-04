Ennakkoäänestyksessä kuoreen sujautetaan allekirjoitettu lähete – kysyimme, voiko äänen ja äänestäjän yhdistää kirjeen avulla

Kalevaan otti yhteyttä ennakkoäänestänyt lukija, joka ihmetteli äänestystapaa.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjä laittaa ensin varsinaisen äänestyslapun vaalikuoreen ja sen jälkeen allekirjoittaa lähetekirjeen, josta käyvät ilmi hänen yhteystietonsa. Lukija kantoi huolta siitä, voidaanko tällä tavoin seurata sitä, kuka äänestää ketäkin.

Voiko äänen ja äänestäjän yhdistää lähetekirjeen avulla, Oulun vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Mika Penttilä?

– Ei voi. Prosessi kulkee siten, että äänet tulevat keskusvaalilautakuntiin, missä lähetekuoret avataan. Sieltä meille asti kulkeutuu vain äänestyskuori, joka avataan vasta vaalipiirilautakunnassa ja äänet lasketaan. Lähetekirje ei koskaan kulje sinne asti.

Miksi lähetekirje on olemassa, Oulun kaupunginlakimies Jukka Lampén?

– Oikeusministeriön ohjeen mukaan sellainen pitää olla, ja jos sitä ei ole, ääni pitää hylätä. Ilman lähetekirjettä ääntä ei pysty ohjaamaan oikealle äänestysalueelle. Joskus on käynyt niinkin, että vaalipäivänä on menty äänestämään ja silloin käy ilmi, että on jo äänestänyt. Silloin lähetekirjeet otetaan esiin ja katsotaan, pitääkö tämä paikkansa.

Mitä lähetekirjeelle tapahtuu vaalien yhteydessä?

– Lähetekirje ja äänestyskuori erotetaan toisistaan ja laitetaan eri laatikoihin äänestysalueittain. Vaalikuoret lähtevät vaalipiirilautakuntaan, lähetekirjeitä säilytetään niin kauan, että vaali on saanut lainvoiman. Sitten ne hävitetään.