Sinisten ryhmäjohtaja ei lähde eurovaaleihin, puoluesihteeri Torvinen ilmoittaa tiistaina aikeistaan

Sinisen tulevaisuuden puoluehallitus kokoontuu parhaillaan Helsingissä ruotiakseen vaalitulosta.

Siniset eivät saaneet uuteen eduskuntaan yhtään edustajaa läpi. Aivan kohta on alkamassa sinisten puoluevaltuusto.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo (sin.) oli vaitonainen puolueen tulevaisuuden suunnitelmista samoin kuin puoluejohtaja Sampo Terho.

– Emme ole miettineet puolueen lakkauttamista, hän huikkasi muistuttaen, että puoluevaltuusto ja pian pidettävä puoluekokous ovat ne elimet, joissa asioista lopullisesti päätetään.

Töitä otetaan vastaan

Elo kertoi hetki sitten, ettei hän ole lähdössä EU-vaaliehdokkaaksi. Aikaa olisi vielä asettua ehdolle, sillä ehdokasasettelu umpeutuu ensi viikon torstaina.

Elolla ei ole sen suurempia suunnitelmia.

– Työtarjouksia otetaan vastaan.

Elo jatkaa Espoon kaupunginvaltuustossa.

Omatuntoni on puhdas

Vaalitulokseen puolue on luonnollisesti pettynyt, mutta Elo sanoo, että valitusoikeutta ei ole, pulinat pois.

– Minulla on puhdas omatunto. Hallituskauden aikaan työllisten määrä lisääntyi 140 000:lla. Väitän ja niin tekevät monet asiantuntijatkin, että tuosta määrästä ainakin puolet on hallituksen ansiosta. Kun nyt menetin kansanedustajan työn, niin se on pieni hinta verrattuna työllisten määrään, hän linjasi.

Puoluesihteeri Matti Torvinen aikoo kertoa tiistaina, josko hän on lähdössä eurovaaliehdokkaaksi.

Niinistöön luotettiin

Vaalipäivään asti uskottiin yhden tai jopa kahden ehdokkaan menevän läpi Uudeltamaalta.

Eduskunnan vapaaehtoisesti jättänyt ulkoministeri Timo Soini (sin.) ennusti Lännen Median haastattelussa aiemmin keväällä, että puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kahmii ääniä, ja voi olla jopa koko maan ääniharava. Toisin kävi.

Asetelman tekee mielenkiintoiseksi se, että Niinistö kertoi tuoreessa muistelmateoksessaan perussuomalaisten jakaantumista kesällä 2017.

Kirjan mukaan Niinistö ei ollut aluksi lähdössä perussuomalaisista, vaan harasi vastaan. Perussuomalaisten hajaannus oli hänelle kova pala.

Niinistön mallissa kesällä 2017 syntynyt enemmistö olisi ottanut eduskuntaryhmän haltuunsa ja erottanut Halla-ahon joukot myöhemmin ryhmästä.

Niinistö liittyi kuitenkin uuteen ryhmään.

Jyväskylän puoluekokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Halla-aho äänin 949-629. Kanssakilpailija oli Terho, joka oli Soinin suosikki puheenjohtajaksi.

Vaalitulos tarkoittaa sinisille sitä, että kaikki puolueen ministerit menettivät eduskuntapaikkansa kuin myös Elo.