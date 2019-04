Kajaanilainen kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on pettynyt vaalitulokseen.

Hänen saamansa 2484 ääntä eivät riittäneet tuomaan hänelle kolmatta kautta kansanedustajana.



– Se on tietenkin pettymys, sillä satsasin tähän ihan täysillä.



Suutarin mukaan hän on perinteisesti saanut Oulusta noin tuhat ääntä, mutta nyt hän sai niitä huomattavasti vähemmän ja hän arvioi syyn piilevän oululaisten kokoomusedustajien kovassa vaalityössä.



– Minulle jäi (äänistä) jäljelle vain pieni osa, minkä vuoksi kokonaissaalis jäi pieneksi.

Suutarin matkamittariin kertyi vaalikampanjan aikana yli 8000 kilometriä. Hän kertoo kiertäneensä kaikki Kainuun kunnat ja useita kertoja Kajaanissa ja Sotkamossa, kahdeksan kertaa Oulussa ja kolunneensa myös kuntia Pyhäjoelta Kuusamoon ulottuvalla akselilla.



– Huomasin, että oululaisetkin ehdokkaat olivat samalla lailla innokkaina satsaamassa kentällä olemiseen. Se näkyi.



Suutari sanoo budjetoineensa kampanjaan 75 000 euroa. Hän laskeskeli maanantaina budjetissa pysymistä ja sanoi, ettei summa mennyt aivan kokonaan. Karkeasti arvioituna noin kolmannes eli 25 000 euroa Suutari sijoitti radio- ja televisiomainontaan, 25 000 euroa lehtimainontaan ja loput 25 000 euroa yleisiin kustannuksiin, kuten pylväsmainontaan ja flyereihin eli esitteisiin sekä muuhun rekvisiittaan.



Tuliko siis tappio kalliiksi?



– Tottakai näin voi sanoa. Mutta ei se maalta merelle vie. Tiesin, että näin voi käydä. Otin hallitun riskin.



Suutari kertoo tehneensä kahdeksan kansanedustajavuoden lisäksi luottamustehtäviä Kainuussa vuosituhannen alusta asti. 63-vuotta loppuvuodesta täyttävä mies sanoo miettivänsä nyt, mitä hän aikoo tehdä jatkossa.



Vieläkö hän jatkaa politiikan parissa?



– Varmaan paikallispolitiikassa, mutta en enää valtakunnan politiikassa.