Antti Rinne hamuaa pääministerin paikkaa – tällainen on kärkinimi Sdp:n vaalivoiton takana: "Nuorempana olin vähän äkkipikainen"

"Sdp sai kannatuksensa vahvaan nousuun hallituksen kurmuutettua palkansaajia aktiivimallilla..."

Ai palkansaajia?? Eikö tämä koskenut työttömiä? No toisaalta on niitä joille työttömyyskorvaus on "palkka", onhan ne palkansaajia sitten...