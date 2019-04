Analyysi: Luvassa on kitkerän kalkin juontia – keskustalla alkaa armoton jälkipyykin pesu

Kun on neljä vuotta leikannut sieltä missä ei ole edes leipään ja lääkkeisiin varaa niin ei tarvitse kauheasti analyysejä tehdä,pitäisi kyllä olla selvä asia.Toiseksi sitä rahaa on kyllä omille etupiireille jaettu surutta ja rikkaat on rikastunut entisestään.Kyllä keskustan on oltava nöyrä sillä kansa on puhunut ja siitä ei ole nokan koputtamista.Kannattaa valita sellainen puheenjohtaja jolla on kosketusta tavallisen ihmisen elämään,eikä rahamiehiä ne kuuluu kokoomukseen vai onko puheenjohtaja väärässä puolueessa.