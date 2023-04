Säilytysrasioita, kulhoja, kannuja. Patoja, kattiloita, pannuja. Tarjoiluastioita, talouspaperirullan teline. Silppureita, veitsiä ja ruuanlaittovälineitä. Erilaisia puhdistusliinoja. Ja paljon muuta – vain mielikuvitus on rajana, tai no, onko edes se.

Oululaisen Miia Mannelinin, 37, keittiön kaapeista löytyy kattava valikoima käyttötavaroita, joita on turha marketin hyllyiltä hakea.

– En pystyisi ilman näitä enää edes elämään! kolmen kouluikäisen lapsen äiti tunnustaa.

Suosikkituotteita hänellä on monia, mutta yksi on ylitse muiden. Se yksi on mustanpuhuva muovipata.