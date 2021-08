Uusien koronatartuntojen määrä Oulussa laski hieman viime viikolla, kerrotaan Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tiedotteessa. Uusia tartuntoja todettiin viime viikolla 142 ja edellisviikolla 159.

Noin kolmannes viime viikon uusista tartunnoista liittyi nyrkkeilytapahtumaan Kempeleessä. Eilen maanantaina todettiin 11 uutta tartuntaa, joista liki puolet on nyrkkeilytapahtumaan liittyviä.

Tartuntalähteinä viime viikolla olivat yleisötapahtuma, perheen sisäiset tartunnat, yksityiset tapaamiset ja harrastusryhmät. Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus säilyi pienenä, edellisviikon tapaan noin 13 prosentissa.

Joukkoaltistumisia todettiin seitsemän viime viikon aikana. Altistuksia tapahtui neljässä koulussa (Normaalikoulu, Haukiputaan koulu, Niemenrannan koulu ja Kaukovainion ala-aste), Savotta-aukion päiväkodissa, yksityistilaisuudessa ja harrasteryhmässä.

Lisäksi Kaukovainion koulun iltapäiväkerho- ja nuorisotiloissa on ollut mahdollista altistua koronalle 16. – 17. elokuuta kello 12.30–16.30 ja 18. elokuuta klo 12.30–13.30 välisenä aikana.

Sairaalahoidossa koronan takia on alle viisi ihmistä Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Sairaalahoidossa olevien määrässä ei ole tapahtunut muutosta.

Näytteenotto kasvoi edelliseen viikkoon verrattuna. Kaleva kertoi maanantaina, että näytteenoton resursseja on kasvatettu aikojen loputtua kesken. Koronatestejä tehtiin noin 3 800 kappaletta.

Oulun rokotuskattavuus on noussut. Yli 40-vuotiaiden ikäryhmistä yli 85 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen, 12–15-vuotiaiden ikäryhmästä ensimmäisen rokotteen on saanut lähes puolet.

Oulussa on rokotettu kaikkiaan yli 146 000 ihmistä. Heistä ensimmäisen rokotteen on saanut yli 70 prosenttia ja toisen yli 42 prosenttia.

Oulu on epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi tilannetta uudelleen tänään tiistaina.

