Oulussa suunnitellaan rokotuksia tuotavaksi kauppakeskuksiin. Kaupunki tiedottaa asiasta myöhemmin. Kuva: Vesa Joensuu

Uusien koronatartuntojen määrä kasvoi Oulussa selvästi viime viikolla edelliseen viikkoon verrattuna, mutta kasvutahti hiljeni. Sairaalahoidon tarve on vaihdellut erikoissairaanhoidon osalta 18–25 potilaassa ja perusterveydenhuollon sairaalan osalta 6–12 potilaassa, kertoi Oulun kaupunki tiistaina illansuussa.

Tartuntojen jäljitykseen on nyt syntynyt noin seitsemän vuorokauden viive, ja jäljitystä on jouduttu ja joudutaan lisäresursoimaan työntekijöillä muista avoterveydenhuollon toiminnoista. Suuri osa viime viikon eli viikon 48 tartunnoista on jäljittämättä.

Viime viikon uusien tartuntojen määrä kasvoi 21 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä ei ole täysin selvillä jäljityksen viiveiden vuoksi.

Kahden viime viikon aikana jäljitetyissä tartunnoissa tartunnanlähde oli useimmin samassa taloudessa asuva ja muu lähipiiri. Hieman harvemmin tartuntoja todettiin kouluilla, työpaikoilla sekä yksityis- ja yleisötilaisuuksissa.

Ikäihmisten palveluissa joudutaan tekemään poikkeusjärjestelyjä useiden kotihoidossa, asumisyksiköissä ja Hiirosenkodissa tapahtuneiden korona-altistumisten vuoksi.

Viime viikolla Oulussa todettiin tartuntoja useissa asumisyksiköissä: Onnenrinne Ainolassa, Esperi Ameliassa, Caritas Metsossa, Attendo Savotanpuistossa ja Hiirosenkoti E8:lla.

Lisäksi todettiin tartunnan saaneen työntekijän aiheuttama altistuminen Esperin hoitokoti Albertissa ja kaupunginsairaalan G3-osastolla.

Kaupungin mukaan toimiin on ryhdytty jatkotartuntojen estämiseksi.

Viikolla 48 rokotettiin Oulussa 8 142 henkilöä, mikä on noin 80 prosenttia enemmän kuin edellisellä viikolla. Näistä rokotetuista oli 1 665 ykkösrokotetta, 1 254 kakkosrokotetta ja 5 223 kolmosrokotetta.

Oulun yli 12-vuotiaasta väestöstä 88 prosenttia on saanut ykkösrokotuksen ja 82,2 prosenttia kakkosrokotuksen.

Tällä viikolla Oulussa rokotetaan: