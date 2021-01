Ravintolatartuntojen määrä on nousussa Oulussa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva ei liity nyt ilmi tulleisiin tartuntoihin. Kuva: Veera Korhonen

Oulussa todettiin tiistaina kello 16 mennessä 17 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on tullut ilmi enemmän kuin eilen. Oulun kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Tartuntalähteinä on lähes puolessa tapauksista ravintola. Lisäksi tartuntalähteinä on ollut perhe tai tuntematon lähde. Ravintolatartuntojen määrä on nousussa.

Kaupunki kehottaa harkitsemaan ravintolassa käynnin tarvetta sekä huolehtimaana käsihygieniasta ja turvaväleistä erityisen hyvin ravintolakäyntien yhteydessä.

Oulun kaupunki pyytää Bar Ihkussa 31.12. kello 20-22 ja samana päivänä Space Bowlingissa kello 18-20 asioineita henkilöitä kiinnittämään erityistä huomiota oireisiin ja hakeutumaan herkästi testeihin.

Oulussa on alkuviikon puolentoista vuorokauden aikana todettu jo 27 tartuntaa. Tämä on selvästi viime viikon vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Karanteeniin asetettiin Oulussa tiistaina iltapäivään mennessä 68 henkilöä. Yksi uusi joukkoaltistuminen on todettu ryhmäharrastuksessa.

Karanteeniin on viikolla asetettu jo 119 henkilöä. Joukkoaltistumisia on ollut kolme.

Oulu on edelleen leviämisvaiheessa, ja tartuntojen määrä on kasvussa. Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on nyt 61,7 sataatuhatta asukasta kohti, koko Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku on 39,7. Molemmat luvut ovat nousussa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuusi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Oululaiset ovat käyneet alkuviikosta hieman enemmän testeissä kuin viime viikolla. Edelleen testejä on otettu noin kolmasosa vähemmän tavanomaisimmista määristä.

Kaupunki muistuttaa, että lievissäkin oireissa on jäätävä pois töistä, harrasteista ja tapaamisista sekä hakeuduttava välittömästi testeihin.

Oulun kaupunki on saanut tälle ja tulevalle viikolle vain muutamia satoja rokotteita, joilla rokotetaan ensin loppuun koronapotilaita vuodeosastolla hoitavat sekä aloitetaan koronavastaanottojen ja näytteenoton henkilökunnan rokotukset.

On mahdollista, että Oulussa voidaan aloittaa rokotukset myös ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikäihmisille ja heidän henkilökunnalleen, mutta valtaosa tästä laajasta joukosta saadaan rokotettua vasta ensi viikosta alkaen tammi- ja helmikuun aikana.

Muuta rokotusaikataulua ei ole lyöty lukkoon, koska varmuutta rokotteiden saatavuudesta, laadusta ja määristä ei ole.

Kuntalaisia pyydetään välttämään yhteydenottoja rokotusasiaan liittyen. Ajantasainen tieto koronarokotuksista löytyy kaupungin koronasivulta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 299 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta alkaen tartuntoja on ollut kaikkiaan 37 218.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen määrä kasvoi THL:n tilastoissa 17 uudella tartunnalla, joista 15 oli Oulussa.

THL:n ja Oulun kaupungin ilmoittamat luvut eivät täsmää täysin keskenään. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa tartuntoja. THL:n luvuissa voi olla mukana vanhempia tartuntoja. Oulun kaupungin tartuntamäärät puolestaan kertovat tämän päivän toteutuneen tilanteen. Pitkällä aikavälillä luvut ovat yhteneväisiä.