Manamansaloon on tulossa uusia reittejä sekä patikoijille että pyöräilijöille. Kuva: Karoliina Rantala/Metsahallitus

Metsähallitus suunnittelee Oulujärven Manamansalon retkeilymahdollisuuksien parantamista.

Manamansalossa on paljon polkuverkostoa, mutta reittejä ei ole merkitty. Reittejä on tulossa sekä patikoijille että pyöräilijöille. Leirintäalueen läheisyyteen rakennetaan uusi päälähtöpiste pysäköintialueineen ja satamiin lisätään infotauluja.

– Oulujärven retkeilyalue on todella hieno kokonaisuus ja siellä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Haluamme luoda sinne uusia reittejä ja palveluita, ohjata ihmisiä liikkumaan uusiin paikkoihin ja tehdä aluetta paremmin tunnetuksi. Myös Oulujärven retkeilyalueen talviaikaisen käytön mahdollisuuksia on tarkoitus kartoittaa, kertoo kenttäpäällikkö Hannele Kytö Metsähallituksen Luontopalveluista.

Reimikarin tupa purettiin

Metsähallitus on viime kesänä tehnyt paljon rakennustöitä Oulujärvellä ja retkeilyrakenteet on nyt pääosin kunnostettu.

Suunnitteilla on vielä Särkisen kodan tulipalossa tuhoutuneen katon uusiminen.

Niskaselän luodolla sijaitseva Reimikarin tupa jouduttiin poistamaan pysyvästi käytöstä huonokuntoisuuden takia. Tupa puretaan myöhemmin syksyllä ja materiaalit ajetaan talvella pois saaresta. Reimikarille ei ole suunnitteilla uutta autiotupaa.

Reimikarilla voi edelleen käydä tulistelemassa, sillä sinne jää tulipaikka, liiteri ja käymälä. Viime kesänä saareen rakennettiin uusi rantautumislaituri.

Metsähallituksella on Oulujärvellä kota ja tulipaikka Honkisessa ja Kaarresalossa sekä kaksi laavua Kuostossa.