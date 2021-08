Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi torstaina 752 uudesta koronatartunnasta koko maassa. Sairaalahoidossa on 94 koronapotilasta, joista 15 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kirjattu 31. Niistä suurin osa eli 26 on Oulussa. Tartuntoja on myös Limingassa kaksi, Kempeleessä yksi, Kuusamossa yksi ja Taivalkoskella yksi.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella on yhteensä kahdeksan koronapotilasta eri sairaaloissa. Heistä kolme on teho-osastolla, kaksi erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja kolme perusterveydenhuollon vuodeosastolla.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yhtymä.

Lappiin on torstaina kirjattu viisi uutta tartuntaa, ne kaikki ovat Rovaniemellä.

Länsi-Pohjassa on kaksi uutta tartuntaa, yksi Kemissä ja yksi Torniossa.

Kainuussa on todettu yksi uusi tartunta Kajaanissa.

