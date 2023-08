Alkuvuoden aikana Suomessa ensirekisteröidyistä autoista noin puolet oli joko täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä. Kuvituskuva. Kuva: Henripekka Kallio

Suomessa rekisteröitiin heinäkuussa 6 397 uutta henkilöautoa, mikä on 16,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa 2023 on rekisteröity yhteensä 53 274 henkilöautoa, joka on 8,7 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Isossa kuvassa alkuvuoden rekisteröintien määrä on kuitenkin noin 16 prosenttia alle pitkän aikavälin keskiarvon, Autoalan Tiedotuskeskus kertoo tiedotteessaan.

Keskuksen mukaan ensirekisteröintien kasvu edellisen vuoden lukemiin verrattuna johtuu komponenttipulan aiheuttaman korkeaksi kasvaneen tilauskannan purkautumisesta.

Vuonna 2022 rekisteröintien määrä jäi poikkeuksellisen matalaksi, noin 82 000 henkilöautoon, kun 2010-luvulla uusia autoja rekisteröitiin keskimäärin 114 000 vuodessa. Tänä vuonna määrän arvioidaan jäävän noin 85 000 autoon.

– Vaikka korkea tilauskanta kannattelee vielä lähikuukausina rekisteröintejä, uusia tilauksia on tänä vuonna tehty noin puolet tavanomaista vähemmän, tiedotteessa todetaan.

Käytetyt autot tekivät kuitenkin kauppansa heinäkuussa: käytettyjä autoja myytiin autoliikkeissä noin 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 heinäkuussa. Tammi–heinäkuussa käytettyjä autoja myytiin autoliikkeissä noin 5,4 prosenttia vilkkaammin kuin vuotta aiemmin.

Sähköautojen rekisteröinnit ovat laskussa. Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 26,6 prosenttia oli täyssähköautoja, mikä on selvästi tammi-kesäkuun lukemia pienempi. Alkuvuoden aikana noin kolmannes ensirekisteröidyistä autoista oli täyssähköautoja.

Täyssähköautojen osuuden ennakoidaan jäävän loppuvuoden aikana alkuvuotta pienemmäksi. Alkuvuoden 2023 aikana niiden osuutta kasvattivat vuosina 2021–2022 tilatut sähköautot, joiden toimitusajat ovat olleet poikkeuksellisen pitkiä komponenttipulan takia.

– Sähköautojen kysyntä kasvoi viime vuoden keväällä ja kesällä ennätyslukemiin, kun bensiinin ja dieselin hinta kohosi poikkeuksellisen korkeaksi. Sähkön raju hinnannousu leikkasi sähköautojen kysyntää viime vuoden elokuun jälkeen. Vaikka sähkön hinta on laskenut selvästi viime vuoden ennätyslukemista, sähköautojen kysyntä ei ole vielä palautunut aiemmalle kasvu-uralle. Uusien autojen kysyntä on vähentynyt talouden taantuman ja Euroopan Keskuspankin korkopolitiikan vuoksi, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo tiedotteessa.

Ladattavien hybridien osuus kasvoi heinäkuussa 25,5 prosenttiin uusista rekisteröidyistä autoista. Ladattavien autojen osuus oli heinäkuussa siis alkuvuoden tavoin hieman yli puolet rekisteröinneistä, vaikka täyssähköjen osuus pieneni. Ladattavien hybridien osuus rekisteröinneistä oli alkuvuoden aikana noin 20 prosenttia.

– Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen päättyminen viime vuoden vaihteessa osui uusien autojen kysyntäkehityksen kannalta huonoon ajankohtaan, sillä taantuma ja korkojen nousu ovat vähentäneet uusien autojen kauppaa tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Henkilöautojen hankintatuen jatkamiselle ja hankintakannusteiden uudistamiselle on uudella hallituskaudella suuri tarve, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.