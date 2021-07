Yökerho Disco avaa ovensa Oulun keskustassa todennäköisesti loka-marraskuun tienoilla. Oululainen yrittäjä ja Formia-Future Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lanamäki on tehnyt vuokrasopimuksen Saaristonkatu 14 tiloihin heinäkuussa. Lanamäki kertoo, että sen asiakkaiden ikäraja on 18 vuotta. Rakennustyöt alkavat elokuun alussa. Urakoitsijana toimii oululainen Räätälitalo Oy, joka on tehnyt urakoita myös moniin muihin Lanamäen yritysten tiloihin.

– Idea Disco-nimelle lähti siitä, miten Oulun lähialueilla on tapana sanoa "mennäänpä diskoon". Nimeksi voi myös myöhemmin tulla Disko tai Disco k-18, se on vielä työn alla, Lanamäki kertoo.