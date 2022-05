Selkokielen käyttö hyödyttää ihmisiä, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat selviytymistä arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä ja voivat jopa estää kokonaan osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Kuvituskuva. Kuva: Laura Seppä

Noin 650 000–750 000 ihmistä Suomessa tarvitsee selkokieltä pärjätäkseen arjessa, töissä tai opinnoissa. Perjantaina 27. toukokuuta julkaistu tietokirja Avaimet selkokieleen (Opike 2022) esittelee esimerkkien avulla selkokielen käyttöä viestinnässä sekä tapoja muuttaa tekstejä selkokielelle.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on muokattu yleiskieltä helpommaksi lukea ja ymmärtää. Kirjan kirjoittaja Ari Sainio on tehnyt pitkän uran selkokielen asiantuntijakeskus Selkokeskuksessa ja selkotekstien tekijänä jo 1990-luvulta lähtien.