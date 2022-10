Suomen talousmaantiede muuttui dramaattisesti viime keväänä Venäjän aloitettua raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Itäraja sulkeutui, ja käänsimme katseemme entistä tiukemmin kohti länttä. Uusi todellisuus ja tuleva Nato-jäsenyys edellyttävät uutta ajattelua talousmaantieteeseen. Itämeren haavoittuvuus kävi ilmi räjähdysten vaurioittaessa Nord Stream -kaasuputkia. Maareittien vahvistaminen lännen suuntaan on ilmeinen välttämättömyys.

Me pohjoispohjalaiset tiedämme, että pohjoinen on portti länteen – naapurimaahamme Ruotsiin ja muualle Eurooppaan. Pohjois-Suomen strateginen asema on tunnustettava ja sitä on vahvistettava määrätietoisesti. Oulua liikenteen solmukohtana on vahvistettava investoimalla kulkuyhteyksiin.