Oulu

Salonpään uuden koulun ja päiväkodin arkkitehtuuria on innoittanut alueen sahateollisuus sekä julkisivumateriaalin että pohjan sommittelun osalta – tilaryhmät asettuvat pohjassa toistensa lomaan kuin laudan päät lautapinossa, tai niin kuin tukin sahauskuviossa. Kuva: Susanna Eksymä

Pitkä ja harras odotus Oulunsalon Salonpäässä päättyy tänään 1. marraskuuta, kun 1–6. luokkien oppilaat sekä päiväkoti- ja esikouluryhmät aloittavat syysloman jälkeen arjen uudessa Salonpään koulussa ja päiväkodissa.

– Tuntuu aivan upealta palata Salonpäähän terveisiin ja moderneihin tiloihin pitkän evakkoajan jälkeen, Niemenrannan ja Salonpään koulujen rehtori Elisa Perämäki tiivistää niin oppilaiden kuin henkilökunnankin tunnelmat.

Vanha Salonpään koulu sai purkutuomion vuonna 2018 sisäilmaongelmien vuoksi ja koululaiset siirtyivät evakkoon Patamäen koululle syyslukukauden 2019 alussa. Vanhan Salonpään koulun purku-urakka käynnistyi samana syksynä ja uuden koulun rakentaminen alkoi kesällä 2020. Alun perin uuden koulun ja päiväkodin piti avata tammikuussa 2022, mutta valmista tulikin etuajassa.

Salonpään päiväkotilaiset ovat odotelleet uudisrakennuksen valmistumista vanhoissa tiloissa. Uusiin tiloihin muuton myötä myös vanha päiväkoti katoaa Salonpään katukuvasta.

Vanhoista ajoista pihapiiriin jää muistuttamaan enää suojeltu hirsikoulu, jolle etsitään parhaillaan uutta ­käyttöä.

Syyslomaviikolla Salonpään uudella koululla tehtiin vielä viimeisiä kalustuksia, lopputuuletus ja asennettiin televisiotekniikkaa. Kuvassa opettaja Kai Kleemola järjestelee uutta liikuntasalia. Kuva: Susanna Eksymä

Kaikki omien seinien sisällä

Elisa Perämäki sanoo Salonpään koulun evakkoajan Patamäessä sujuneen pääsääntöisesti hyvin.

– Vaikka mitään isompia ongelmia ei ole ollut, totta kai kulkeminen on ollut rasittavaa. Osalle oppilaista koulupäiviin on tullut jopa tunti lisää pituutta. Myös käytännön muutosten tekeminen koulutyöhön on ollut kankeaa kuljetusten vuoksi.

Rehtori iloitsee myös pääkoululla Niemenrannassa koulutyön normalisoituneen tänä syksynä Niemenrannan koulun laajennuksen valmistumisen myötä. Laajennuksessa Niemenrannan koulu sai lisätilaa yhdeksän uuden perusluokan sekä taideaineiden luokkien verran.

– Niemenrannastakin on useamman vuoden ajan ollut oppilaita väistötiloissa Patamäessä ja Kirkonkylän koululla. Nyt olemme vihdoin ja viimein siinä tilanteessa, että kaikki oppilaamme mahtuvat omien seiniemme sisälle.

25 vuoden vuokrasopimus

Uuden Salonpään koulun ja päiväkodin rakennutti ja omistaa Hoivatilat Oyj. Oulun kaupunki on tiloissa vuokralaisena.

– Meillä on Oulun kaupungin kanssa 25 vuoden sopimus. Sopimukseen kuuluvat myös ylläpitopalvelut aina siivouksesta luistelukentän jäädytykseen ja kiinteistönhuoltoon, rakennuttajapäällikkö Jari Lehto Hoivatilat Oyj:stä valottaa.

Sopimukseen kuului myös koulukiinteistön energiahuollon suunnittelu ja toteutus. Nyt Salonpään koulun pihamaalla komeilee oma pellettilämpövoimala.

– Kartoitimme vaihtoehdot ja pellettilämpövoimala osoittautui alueelle parhaaksi ratkaisuksi. Pelletti on sataprosenttisesti uusiutuvaa polttoainetta, joka tuotetaan energiatehokkaasti paikallisesta raaka-aineesta. Oman lämpövoimalan ympäristövaikutus on siis hyvin pieni, Lehto kertoo.

Skeittipaikka tulossa

Salonpään uusi koulu rakentui puretun koulun kanssa samoille sijoille. Uudisrakennus on kaksikerroksinen. Kerrosala on noin 2800 kerrosneliömetriä, tilaa on 150:lle oppilaalle ja kolmelle päiväkotiryhmälle.

– Parasta uudessa koulussa on tilojen muunneltavuus. Tiloja voi yhdistellä avattavien seinien ansiosta, mutta myös työrauha on taattu, sillä väliseinät ovat äänieristettyjä, Elisa Perämäki kertoo.

Vuolaita kehuja rehtorilta saa myös molempien koulujen uudet hiekkatekonurmikentät sekä kodat. Salonpään kyläyhdistys on hankkimassa uuden koulun pihamaalle myös skeitti­paikkoja.

– Kentät, kodat ja Salonpään tulevat skettipaikat parantavat merkittävästi koko kylän harrastusmahdollisuuksia. Molempien koulujen ilta- ja viikonloppukäyttö on erittäin aktiivista.

Ruokala on avara ja valoisa. Kuva: Susanna Eksymä