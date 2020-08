Dodds (Jason Watkins) ja Lauren McDonald ( Kuva: ITV

McDonald & Dodds

Kylpyläkaupunki Bath ja sen kauniit maisemat ovat näyttämönä uudessa brittiläisessä poliisisarjassa.

Rikoksia tutkii yhdessä poliisikaksikko, jotka ovat toistensa vastakohtia.

Rikosylikomisario Lauren McDonald (Tala Gouveia) on Lontoosta siirretty kunnianhimoinen tehopakkaus, ylikonstaapeli Dodds (Jason Watkins) taas paikallinen, hiljainen ja vaatimaton poliisi, jonka silmälasikehykset tuovat tuulahduksen menneistä vuosikymmenistä.

Karrikoidut, mutta aivan sympaattiset hahmot.

Molemmilla on selvästi omat vahvuutensa, joiden avulla mitä kinkkisemmätkin tapaukset selviävät.

Lapsia, vävyjä ja uusi vaimo

Ensimmäisessä jaksossa rikkaan, Bathin kuninkaaksikin kutsutun tehtailijan kotona tapahtuu murha, kun omistajapariskunta on Lontoossa käymässä. Palattuaan he löytävät portaisiin ammutun, hattuun pukeutuneen miehen. Kuka hän on ja miksi?

Onko talon isännällä jotain tietoa asiasta, ainakin hän siihen malliin järjestelee rikospaikkaa? Varakas mies on myös taidekeräilijä ja samalla katoaa patsas.

Perhepiiriin kuuluvat aikuiset lapset ja näiden puolisot sekä uusi nuori, raskaana oleva vaimo.

Tarina jää ikävästi kesken, kun jakso on jaettu kahteen osaan, ja jälkimmäinen tulee vasta viikon päästä.

Areenassa kuitenkin kaikki neljä jaksoa ovat katsottavissa vaikka yhdeltä istumalta.

