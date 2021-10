Oulu

Joonatan Niemelle kristillinen raskas musiikki on intohimo. Kuva: Pekka Kallasaari

Oululainen Joonatan Niemi oli vuosia sitten järjestämässä bändinsä kanssa keikkaa ja puhui asiasta seurakunnan nuorisotyöntekijälle.

– Hän sanoi, että et sää mitään keikkaa järjestä – järjestä festarit.

Lausahduksesta poiki pienimuotoinen tapahtuma vuonna 2019, mutta ajatusta haluttiin viedä vieläkin pidemmälle.

Syntyi uusi kristillisen raskaan musiikin festivaali Incarn Fest, jota koronan vuoksi jouduttiin jo pari kertaa siirtämään. Tulevana viikonloppuna tapahtuma on kuitenkin toteutumassa 45 Specialissa

– Tällä hetkellä tälle skenelle, kristilliselle raskaalle musiikille ei ole alustoja. Tai on muutama, mutta on vain vähän paikkoja, missä skene voisi elää. Lauma on hajallaan, Niemi sanoo.

Kristillinen sivujuonne

Alun perin festivaaleilla piti olla kolme esiintyjää, mutta lopulta tapahtuma kasvoi kuuden bändin kokoiseksi.

Tapahtuma alkaa rokimmalla osuudella, kun lavalle nousevat Puolimieli, Mooria ja Tera. Sen jälkeen alkaa raskaampi osuus, jolloin ääneen pääsevät Sáwol, oululainen Lumina Polaris ja Meksikossakin kiertänyt Immortal Souls.

Etenkin Immortal Souls on bändi, joka esiintyy niin Tuska-festivaaleilla kuin hengellisissäkin tapahtumissa.

Joonatan Niemi ei näe siinä ongelmaa.

”Mietittiin, halutaanko laittaa sanaa ”kristillinen” siihen raskaan musiikin festivaalin eteen. Meille tämä on musiikkia. Joonatan Niemi

– Mietittiin, halutaanko laittaa sanaa kristillinen siihen raskaan musiikin festivaalin eteen. Meille tämä on musiikkia. Koettiin kuitenkin tarpeelliseksi tehdä asia selväksi. Kiva, kun se on herättänyt keskustelua.

Niemi alleviivaa, että kyse ei ole perinteisestä seurakunnan tapahtumasta, vaikka mukana on kristillinen sivujuonne.

– Toivottavasti musiikkitarjonta on niin hyvää, että paikalle tulisi muitakin kuin seurakunta-aktiiveja. En halua erotella, kuka on mistäkin taustasta. Toivon, että ihmiset tulevat mielenkiinnosta katsomaan, mikä on meininki.

Ikärajaton tapahtuma

Vaikka Incarn Fest järjestetään ravintolassa, tapahtuma on ikärajaton.

Niemi olisi tyytyväinen, jos sata kävijää menisi rikki, mutta ei osaa ennakoida tulevaa.

– Tapahtumasta tulee myös monikameratuotantona tehty striimi, jota on markkinoitu ulkomaillekin. Jos koronan vuoksi tai muutoin jännittää tulla paikalle, striimin voi käydä ostamassa.

Niemelle tapahtuma on ennen kaikkea ”intohimojuttu”.

– Emme tee pelkästään festaria, vaan haluamme olla jonkinlainen tukikohta kristillisen raskaan musiikin yhteisölle. Iso haave on, että meidän kauttamme ihmiset tapaisivat ja voisivat laittaa vaikka oman bändin pystyyn.

Incarn Fest 45 Specialissa 16. lokakuuta kello 15 alkaen.